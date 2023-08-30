جراحة عاجلة بمستشفيات جامعة الزقازيق تنقذ حياة طفلة من ورم فى القلب

نجحت وحدة جراحة القلب والصدر للأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، في إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة ودقيقة، لطفلة 8 سنوات من مدينة القنطرة تعاني من ورم بالقلب.

البداية جاءت بتحويل طفلة عمرها 8 سنوات من مدينة القنطرة، إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، ضمن منظومة مشروع التأمين الشامل، وبفحصها تم اكتشاف ورم بالقلب يؤثر على وظائف القلب وعلى حركة الدم بالمخ.

وعقب الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية والمتابعة من قبل الفريق الطبى، برئاسة الدكتور "علي محمد رفعت" استاذ جراحة القلب و الصدر، ورئيس وحدة جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بكلية الطب جامعة الزقازيق، تم تحضير الطفلة لإجراء جراحة عاجلة، وذلك بمتابعة من الدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وعلي الفور تم إجراء جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، للطفلة واستئصال الورم وإصلاح صمام بالقلب، من قبل الفريق الطبى، برئاسة الدكتور "علي محمد رفعت" استاذ جراحة القلب و الصدر، والدكتورة دينا سعيد، مدرس جراحة قلب الأطفال، والدكتور محمد صبري، نائب جراحة القلب، والدكتورة هبة فتحي، استاذ التخدير، والدكتور أشرف ترك مدرس التخدير.

وعقب الانتهاء من الجراحة تم نقل الطفلة إلى وحدة العناية المركزة بحالة مستقرة، وتخضع لإشراف دقيق من قبل أطباء وتمريض عناية جراحة القلب والصدر بمستشفي صيدناوى.

يذكر أن الفريق الطبي بوحدة جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفيات جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور علي رفعت، استاذ جراحة القلب والصدر ورئيس وحدة جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بجامعة الزقازيق، قد نجح في إنقاذ حياة شاب مريض يبلغ من العمر 36 عاما يعاني من ثقب بين البطينين، وذلك اثر جرح نافذ بالقلب من أربعة أشهر، وقد تم إنقاذه حينها بشكل عاجل في طواريء مستشفيات جامعة الزقازيق.

وعلى إثر الحادث عاني من ثقب بين البطينين مع تدهور وظائف القلب وتم محاولة غلق الثقب بالقسطرة التداخلية وفشلت المحاولة في المرة الأولي والثانية.

تم تحويل المريض إلى وحدة جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفيات جامعة الزقازيق، حيث تم إجراء جراحة نادرة لإصلاح الثقب بواسطة الدكتور علي رفعت استاذ جراحة القلب و الصدر ورئيس وحدة جراحة قلب الأطفال، وتم اغلاق الثقب برقعة صناعية واستقرت الحالة و خرج المريض لممارسة حياته الطبيعية.

وجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاى الدولى لعام 2023 أظهر حفاظ جامعة الزقازيق على ترتيبها ضمن شريحة أفضل801- 900 جامعة على مستوى العالم جامعة لتصنيف شنغهاي (ARWU) من اكثر من 25 ألف جامعة على مستوى العالم والخامس محليًا ضمن سبعة جامعات مصرية ظهرت في هذا التصنيف بينما كان ترتيب الجامعة 901- 1000 لعامي 2019 و 2020 وتقدمت لأكثر من 100 مركز عالميا خلال عامي 2022 و 2023.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، باستمرار حصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولى 2023 ، والذى ضم هذا العام 18 جامعة إفريقية و 18 جامعة عربية فقط، بالإضافة إلى 7 جامعات مصرية وهى جامعات "القاهرة- عين شمس- الإسكندرية- المنصورة ، الزقازيق- الأزهر وبني سويف" ، وكشف تصنيف “شنغهاي” أيضا عن لائحة ألف جامعة الأفضل عبر العالم لسنة 2023 وهو التصنيف الذي لم تستطع دول عديدة من إفريقيا والشرق الأوسط حجز مكان لها به.

وأشار الدكتورإيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف شنغهاى الدولى يعتبر من أهم وأصعب تصنيفات الجامعات العالمية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمى وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم واختيار أفضل 1000 جامعة فقط.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الاداء والتصنيف الدولى، إلي أن التصنيف الصينى الأكاديمي لجامعات العالم "شنغهاى" (ARWU) تم نشره لأول مرة يونيو 2003 من قِبل مركز الجامعات ذات المستوى العالمي (CWCU)، وكلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة شنغهاي بالصين، وتم تحديثه على أساس سنوي منذ عام 2009 حيث يتم التصنيف بين أفضل 2500 جامعة على مستوى العالم سنويًا؛ ليتم نشر أفضل ألف جامعة.