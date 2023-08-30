سد النهضة.. 12 عاما مفاوضات على نهر النيل

أمل جديد ظهر بعد استئناف مفاوضات سد النهضة بالقاهرة، وإعلان إثيوبيا استضافة الجولة المُقبلة في أديس أبابا، وعلى مدار 12عام عقدت 7 جولات سابقة، شهدت الكثير من التعنت الإثيوبي وعدم الإلتزام باتفاقية المبادئ وملء السد للمرة الرابعة.

جولات مفاوضات سد النهضة:

الجولة الأولى:

بدأت بزيارة دكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق الى أديس أبابا، فى مايو 2011 وانتهت بتقرير لجنة الخبراء الدولية فى مايو 2013.

الجولة الثانية:

انطلقت في سبتمبر 2013 بعد ثورة 30 يونيو لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية وانتهت فى يناير 2014 بفشل المفاوضات لرفض اثيوبيا وجود خبراء دوليين.

الجولة الثالثة:

عقدت في أغسطس 2014 بالخرطوم، بعد أن التقى الرئيس السيسى بديسالين على هامش القمة الأفريقية، فى ملابو "غينيا الاستوائية يونيو 2014، والاتفاق على عودة المفاوضات.

واستمرت حتى نوفمبر 2017 وتوقفت بعد رفض اثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالى للشركة الفرنسية، وتخللها توقيع اعلان مبادئ سد النهضة مارس 2015، وتعد هذه أطول جولة.

الجولة الرابعة:

انطلقت فى ابريل 2018 بتدخل وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات وانتهت فى أكتوبر 2019 بالخرطوم بفشل المفاوضات ورفض اثيوبيا وجود وسيط.

الجولة الخامسة:

انطلقت فى نوفمبر 2019 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بالانسحاب المهين لاثيوبيا يوم 29 فبراير 2020 لتوقيع الاتفاق النهائى الذى صاغته أمريكا بالاستعانة بخبراء البنك الدولى، والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى ورفض السودان التوقيع.

الجولة السادسة:

بدأت بعقد قمة مصغرة برعاية الاتحاد الأفريقى فى 26 يونيو 2020 وقبل جلسة مجلس الأمن، بثلاثة أيام بعد إلتفاف اثيوبى-جنوب أفريقى لسحب الملف من مجلس الأمن إلى الاتحاد الأفريقى، وانتهت بنهاية جنوب أفريقيا لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى أوائل فبراير 2021 دون تقدم.

الجولة السابعة:

عقدت وانتهت فى يومين، وهي من أقصر جولات المفاوضات، ودعا رئيس الكونغو الديمقراطية بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقى لعام 2021 بكينشاسا 4-5 ابريل 2021، والتى حاول فيها وزراء الرى والخارجية تطوير العملية التفاوضية إلا أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات لتمكين الأطراف الدولية المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بفاعلية في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

الجولة الثامنة:

استضافة القاهرة في ٢٧ و٢٨ أغسطس مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، ومصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقًا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

إثيوبيا تستكمل مفاوضات سد النهضة

وأعلنت أديس أبابا استضافتها الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة الشهر المقبل، مؤكدة أن أديس أبابا تسعى لاستخدام منصف ومعقول لمياه النيل.

قالت في بيان حول مصير مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر: “إن أديس أبابا تسعي، لاختتام المفاوضات على أساس استخدام منصف ومعقول لمياه نهر النيل”.