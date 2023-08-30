تشكيل لجنة العلاقات العربية بتجارية الإسماعيلية

أصدر أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، القرار رقم 3 لسنة 2023 بتشكيل لجنة العلاقات العربية.

وقال إن مهمة اللجنة تعمل على توثيق العلاقات بين الغرفة التجارية بالإسماعيلية ونظيراتها في الوطن العربي وتوطيد العلاقات بما يساعد على فتح مجال الاستثمار المشترك في مصر لما تتميز به محافظة الإسماعيلية من موقع مميز وبنية أساسية ومناخ جذاب للاستثمار وفتح مجالات تصديرية للمنتجات الزراعية وغيرها التي تتميز بها المحافظة.

وتقرر تشكيل لجنة العلاقات العامة برئاسة محمد محمود السيد الحسانين كشك، والسيد محمد محمد الكرسلي «منسق»، وعضوية كل من جمال احمد عبدالرحمن مسعود وعلي إبراهيم محمد حامد العكرمي.

وكلف الشافعي اللجنة بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال مهامها.