خطة شاملة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، تنفيذ 8 فاعليات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والادمان استهدفت العاملين والموظفين في شركات المياة والكهرباء ومديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات الحكومية بنطاق المحافظة تحت شعار"انت اقوي من المخدرات" كما تم تنفيذ عدد 7 فاعليات تحت شعار"قرية بلا ادمان"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبتعاون المحافظة، مع صندوق علاج ومكافحه الادمان تستمر اعمال استكمال تنفيذ مبادرات "انت اقوي من المخدرات".

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم ايضا تنفيذ مبادرة " اختر حياتك" استهدفت تدريب 30 شاب في اطار خطة شاملة لاعداد كوادر شبابية للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بخطورة الادمان والتعاطي، مشيرا الي انه يتم اتخاذ خطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان.

ومن جانبها أوضحت الدكتورى هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بالدقهلية، أنه تم تنفيذ مقابلات شخصية للمتطوعين الجدد في مجال التوعية بمخاطر الادمان والتعاطي للمساهمة في رفع الوعي المجتمعي وتم تنفيذ التدريب اللازم لهم علي مدار 4 ايام بمكتبة مصر العامة، واضافت انه من خلال هذه الفاعليات تم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق عن اثار التدخين والادمان على الصحه البدنيه والقدرة على ممارسه الحياة اليوميه وكذا الاسباب النفسيه والاجتماعيه التى تدفع الفرد للتدخين والاثار المترتبه على ذلك كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع.

وأكد مختار، على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.