كيفن هارت من بائع أحذية إلى نجم الكوميديا في هولييود (فيديو)

كيفن هارت هو ممثل وكوميديان أمريكي شهير، ولد عام 1979 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وعاش طفولته تحت رعاية والدته التي عملت محللة أنظمة بجامعة بنسلفانيا، حيث كان والده مدمنا للمخدرات، وكثيرا ما يقضي محكوميات بالسجن.

كانت الدعابة وسيلة كيفن للتأقلم مع الأزمات التي عاشها، ودرس فترة وجيزة بالكلية قبل أن يبدأ بالتمثيل، حيث قدم عروضا تمثيلية بالأندية الهزلية تحت اسم مستعار، كما عمل بائعا للأحذية آنذاك.

فشل كيفن هارت في بداية مشواره

وكان أداء كيفن غير مُرضٍ ولم يكن له معجبون فعمل على تطوير أدائه حتى استطاع الفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية، كما قام ببطولة فيلم "Paper solier" عام 2002، كما حقق فيلم "Scary movie 3" الذي شارك فيه في العام التالي نجاحا تجاريا كبيرا.

وبدأ أولى جولاته المنفردة التي حملت عنوان "Im A Grown Little Man"، ثم أعقبه بعروض فيلم "Laugh at my Pain" الذي حقق أكثر من 15 مليون دولار، وكان من أكثر الجولات الكوميدية مبيعا في عام 2011.

وواصل كيفن نجاحاته في عروض الكوميديا وقامم بجولات أخرى مثل "Let me Explain" في عام 2013، و" What Now" عام 2016، كما شارك في بطولات بالعديد من أفلام الحركة والكوميديا مثل "Ride Along"، و"central Intelligence"، وغيرها.

وقدم برنامج تليفزيوني وصنفته مجلة "تايم" ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عام في 2015، كما أطلق شبكة "LAUGH OUT LOUD " عام 2017 لبث الفيديو، واعتبر الفنان الكوميدي الأعلى أجرا مع ثروة بلغت 32.5 مليون دولار.

جوائز كيفن هارت

وحصد كيفن العديد من الجوائز الفنية التي من أهمها جائزة "BET" عن فئة أفضل ممثل عام 2012 وغيرها من الجوائز، كما جمع ثروة تقدر بنحو 450 مليون دولار.

إلى جانب مسيرته السينمائية، نشر هارت أيضًا كتابًا ذاتيًا بعنوان "كيف جاءت هناك" (I Can't Make This Up) في عام 2017، حيث تحدث عن حياته ومسيرته المهنية والشخصية.

كيفن هارت يُعتبر واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود وقد حقق نجاحًا كبيرًا بفضل أسلوبه الفكاهي الفريد وشخصيته الكاريزمية.