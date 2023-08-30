مياه سوهاج تنظم برنامجًا تدريبيًا عن ترشيد استهلاك المياه لعمال مديرية الأوقاف

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بالبرنامج التدريبي الذى نظمته مديرية الأوقاف بالمحافظة، للعمال الجدد البالغ عددهم 63 متدربا، لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وأضاف رئيس شركة المياه، أنه تم تعريف المشاركين بأهمية استخدام وسائل وتكنولوجيا ترشيد استهلاك المياه بالمساجد، والتى تتمثل فى القطع الموفرة لدورها فى ترشيد ما يقرب من ٦٠% من الاستهلاك دون التأثير فى ضغط المياه مما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك.



وقالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تم توعية الحضور أيضاً بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وفى نهاية اللقاء تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي .



وفي سياق متصل أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه يتم رفع أكثر من ٢٦ ألف عينة مياه شهريا من المحطات السطحية والنقالى والجوفية وشبكات المياه وذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

وأوضح الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أنه يتم رفع أكثر من 4 آلاف عينة صرف صحى شهريا لضمان مطابقة السيب النهائى هذا بالإضافة إلى رفع عينات صرف صناعى للتأكد من تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية ومطابقة السبب النهائى بجميع المنشات الصناعية بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

وأوضح المهندس طارق أمين مدير إدارة التنفيذ الذاتى أنه تطبيقاً لاشتراطات الصحة والبيئة يتم تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب التى يتم بها تنفيذ خطط الإحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.