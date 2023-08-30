روسيا: نتطلع إلى استقرار الأوضاع في الجابون

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن التطورات في الجابون -الذي شهد انقلابا عسكريا- تثير قلقا عميقا، معربا عن أمل بلاده في استقرار الوضع هناك في أقرب وقت.

وقال بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "من الأفضل الامتناع عن تقديم استنتاجات عامة، لكن الوضع في الجابون يثير قلقا عميقا، ونحن نراقب ما يحدث هناك عن كثب".

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو استقبلت - بقلق - تقارير عن تفاقم حاد للوضع الداخلي في هذه الدولة الإفريقية الصديق، مشيرة إلى أن روسيا تواصل مراقبة تطور الوضع عن كثب متطلعة إلى استقراره.

وكانت مجموعة من العسكريين في الجابون قد أعلنت - في بيان متلفز - إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى إنهاء النظام القائم للرئيس علي يونغو، فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونجو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.