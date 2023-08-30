ختام فعاليات معسكر الجوالة ضمن مبادرة " صيف شبابنا " بالمنيا

اختتمت اليوم الأربعاء 30 من أغسطس 2023 ، فعاليات اليوم الرابع و الأخير ، من معسكر الجوالة الذي نظمه قسم الشباب بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، وذلك ضمن خطة نشاط القسم عن شهر أغسطس للتدريب علي أسس الجوالة ، وشارك في معسكر الجوالة مراكز شباب ( مدينة ديرمواس- الحاج قنديل- تانوف- الحسابية ) ، وذلك أعضاء فرق الجوالة بالمراكز ، وفي إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا " و التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتنفيذ أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات ، و الإهتمام بأنشطة الكشافة و الجوالة و أندية التطوع .

وبدأ معسكر الجوالة بطابور الصباح، تحية العلم ، التدريب العملي علي كيفية نصب الخيام، زرع الأوتاد بالأرض، الطهي الخلوي، الإسعافات الأولية، وقام بالتدريب القائد خليفة سيد مدرب الكشافة و الجوالة بمركز شباب مدينة ديرمواس ، وتم التنفيذ بحضور عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، صلاح شوقي صديق رئيس قسم الشباب بالإدارة، وإيناس محمد حشمت مسئول الجوالة بالإدارة ، محمد هاشم مدير مركز شباب مدينة ديرمواس، محمد عبد الكريم المنسق الإعلامي بالإدارة ، مشرفي الجوالة و الكشافة بمراكز الشباب المشاركة في فعاليات المعسكر، وتم التنفيذ بمركز شباب مدينة ديرمواس، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس