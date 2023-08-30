عقد تدريب ترشيد استخدام المضادات الحيوية بمستشفي سوهاج العام

استضافت مستشفى سوهاج العام، تحت اشراف الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى، وبالتنسيق مع الدكتورة سمر أحمد سليمان، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، يومًا تدريبيًا عن "ترشيد إستخدام المضادات الحيوية"، وذلك في اطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، على إجراء التدريبات على رأس العمل بالمستشفيات التابعة لها.



وقام بالتدريب فريق من مديرية الصحة ضم كلا من : الدكتورة منال بشرى، منسق ترشيد استخدام المضادات الحيوية، والمسئول بإدارة المستشفيات بالطب العلاجي، والدكتور مينا محب، المسئول بإدارة المستشفيات بالطب العلاجي، والدكتورة مريم كامل، منسق الصيدلة الإكلينيكية بإدارة الصيدلة، والدكتورة شرين عايد، عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة .



وتناول التدريب الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والتنبيه على مخاطر مقاومة الميكروبات .



وفي سياق متصل أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة "حقك تنظمي" لتكثيف خدمات تنظيم الأسرة، من خلال 6 مراكز بنطاق المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وتحت إشراف الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الآسرة بالوزارة، والدكتورة عبير أبو المجد مدير ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية.



ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم إنطلاق حملة حقك تنظمي لتكثيف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الأنجابية ب6 مراكز وقراها وهي (ساقلتة/ جهينة/ المنشاه/ المراغة/دار السلام /طما) وتهدف الحملة إلى إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع المناطق وخاصة المناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.



وأكد وكيل الوزارة، على ضروره تغطية جميع المناطق ضغط بخدمات تنظيم الأسرة والتي قامت الدكتورة عبير أبو المجد بدورها لتنفيذ تلك المهمة على أكمل وجه وتحدي جميع الصعوبات وايضا قامت بتوفير اطباء وتمريض ومقدمي خدمة مدربين بكفاءة عالية الجودة وتوفير جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة، بجانب ذلك قامت مشرفات الرائدات بتوزيع الرائدات في كل مكان للتوعية و الإجابة عن اي استفسار للسيدات ويتم خلال الحملة عقد ندوات إعلامية من قبل مسؤولي إعلام الإدارات و يتم ايضا بجانب عرض منتجات نوادي المرأة أثناء ايام الحملة .