ثقافة المنيا تناقش أهمية ممارسة الرياضة بمكتبة الطفل

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، تنفيذ قصر ثقافة المنيا ، محاضرة تثقيفية بمكتبة الطفل عن أهمية ممارسة الرياضة حاضرها ، الفنانة شيماء على ، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، وبإشراف اقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وتحدثت الفنانة شيماء علي، خلال المحاضرة والتي جمعت طلائع ورواد قصر ثقافة المنيا ، عن أهمية ممارسة الرياضة اليومية فى حياة الإنسان ، ودورها فى تنشيط الجسم والدورة الدموية ، وأنها تقى الجسم من الأمراض، وتعمل على إيصال الأكسجين والعناصر المغذية إلى أنسجة الجسم، وتساعد الجهاز القلبي الوعائي على العمل بشكل أكثر فاعلية ، وحين تتحسن صحة القلب والرئتين ، يصبح لديك المزيد من الطاقة للتعامل مع الأعمال اليومية بكل حيوية ونشاط ، كما أن الإنتظام في ممارسة النشاط البدني ، يساعد في الحفاظ على المهارات والقدرات العقلية والذهنية قويةً ، مع التقدم في العمر،