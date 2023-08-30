إل جي تتعاون مع صحة لزيادة الوعى بأهمية أجهزة تنقية الهواء

أعلنت إل جى مصر عن شراكة إستراتيجية جديدة مع مجموعة مستشفيات صحة، عبر تعاون واعد يهدف إلى زيادة الوعى بأهمية أجهزة تنقية الهواء لتحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة، تحقيق جودة معيشة أفضل والمساهمة في خلق مجتمع صحي.



وفقًا لبنود مذكرة التفاهم، تقدم إل جى إمكاناتها لصحة من أجل تحسين جودة الهواء في المرافق الطبية التي تمتلكها المؤسسة وتعزيز الوعي بأهمية تنقية الهواء فى الأماكن المغلقة وتأثيره المباشر على صحة وراحة الفرد، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض نقص المناعة والحساسية.

وفقًا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين، تقدم إل جي الدعم اللازم لمبادرة صحة في تطبيق نهج استباقي لضمان بيئة أكثر أمانًا وصحة و كذلك جودة هواء أفضل فى الأماكن المغلقة للمرضى والموظفين والزوار على حد سواء، من خلال توفير 10 وحدات من أحدث تقنيات حلول الهواء التي تقدمها إل جي، PuriCare 360، ليتم تركيبها في جميع المؤسسات الطبية المتكاملة التابعة للمجموعة الطبية و المنتشرة على نطاق واسع في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث سيتم استخدام آخر طراز تقدمه إل جى من أجهزة تنقية الهواء لإزالة الجسيمات الضارة المحمولة في الهواء والمهيجات والملوثات من الهواء داخل المستشفيات والعيادات، مما يوفر رعاية استثنائية وتجربة مريحة لمرضى صحة، مع توفير هواء نظيف ومنعش لصحة الجهاز التنفسي المثلى وتحسين جودة الهواء.





تعمل أجهزة تنقية الهواء المزودة بنظام الفلترة المتعدد بنجاح على إزالة الميكروبات والفيروسات والبكتيريا والفطريات والغازات والروائح وخفض معدلاتهم في الهواء المتواجد بالغرف و الأماكن المغلقة حيث تؤكد نتائج إختبار الجهاز قدرته في تحقيق فائدة لصحة المرضى و المستهلكين ورفاهيتهم، خصوصًا أولئك الذين يعانون من الحساسية وأمراض الشعب الهوائية. بالإضافة إلى الإعتماد على فلتر HEPA H13 الذي يمتص 99.999 في المئة من جسيمات الغبار الدقيقة للغاية (بحجم يصل إلى 0.01 ميكرومتر)، وجهاز بلازماستر™️ أيونايزر بلس من إل جي، الذي يطلق مجموعات أيونية تساعد على تقليل وجود الفيروسات والبكتيريا والمهيجات في الهواء المحيط، مع رصد جودة الهواء على مدار الساعة، مع تصميم بسيط ومميز وواجهة سهلة الاستخدام.



قال بيلي كيم، المدير عام لشركة LG مصر: "إل جي ملتزمة بتعزيز الاستفادة من تقنياتها المبتكرة في دعم الجهود الخاصة بتحسين جودة الهواء وتنقية الهواء في الأماكن المغلقة وهو ما جعل من مجموعة مستشفيات صحة شريكًا مثاليًا يمكن الإعتماد عليه من أجل تحقيق هذه الغاية، عبر التعاون الفعال في خلق بيئة جديدة تتميز بنقاء الهواء في المنشآت المخصصة للرعاية الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات صحة".