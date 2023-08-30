ضبط طن وربع دقيق بلدي وكميات من الأسماك والعصائر بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎ففي مركز و مدينة أبوصوير قامت إدارة تموين أبوصوير بحملة، أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط مخبز سياحي آخر وبحوزته كمية تقدر بربع طن دقيق بلدي مدعم.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت إدارة تموين المركز ضبط كمية تقدر ب 300 كيلو أسماك ومأكولات بحرية بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر.

وفي مركز ومدينة القصاصين، قامت إدارة تموين أبوصوير بضبط ٢٦٠ عبوة عصير مجهولة المصدر،وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحلات والمخابز، حيث قامت بتحرير 97 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 22 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 24 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 5 محاضر سلع مجهولة المصدر، وعدد 2 محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 3محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 11محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد 2 محضر عدم وجود سجل بالمخبز، وعدد 2 محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.