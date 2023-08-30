صور| محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويُكرم عدد من القيادات

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية، والمحاسب أحمد جابر والمشرف العام على الإدارة العامة للمركبات، بمنحهما ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة وشهادة تقدير، وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش، وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، وممثلين عن ادارتي الحماية المدنية والمرور، وممثل مكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشاد محافظ الشرقية، بأداء المكرمين خلال فترة عملهما متمنياً لهما دوام التوفيق في حياتهما الجديدة مثمناً ما قدماه من عطاء وجهد ملموس للإرتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.

وكرم محافظ الشرقية، العاملين بمكتب الاتصال السياسي بالديوان العام، تقديرا للجهد المبذول في العمل وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من نواب البرلمان بإنهاء مصالح المواطنين في دوائرهم المختلفة، والذي دعا مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الادارة المحلية رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات والتدريب لتوجيه الشكر لهم لأدائهم المتميز.

وقدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعًا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

وخلال الاجتماع هنأ محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود لتجديد الثقة لمدة عام أخر وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية، ورحب بالعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد في اداء عملهما، كما رحب محافظ الشرقية، بكل من محمد عبد المنعم رمضان ومحمد السواح ومعاذ محمد ناصف وعمرو مصطفي رؤساء مدن الحسينية وأولاد صقر ومنشأة أبو عمر وصان الحجر القبلية الجدد، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعدد من عمداء ووكلاء كليات جامعة الزقازيق، وذلك بقاعة اجتماعات جامعة الزقازيق.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة، أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية والطلاب، وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام، وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

وأكد محافظ الشرقية علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية، لحرصه الدائم علي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.