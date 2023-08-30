حلم الكرة الذهبية..أسباب دفعت محمد صلاح لرفض إغراءات الاتحاد والاستمرار بأوروبا

رفض الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الرحيل عن صفوف الريدز ، بعد إغراءات اتحاد جدة المالية التي قدمها للنادي واللاعب نفسه من أجل إغراءه بالموافقة على الانتقال إلى صفوف العميد.



تمسك ليفربول بإستمرار محمد صلاح، بالإضافة لرغبة اللاعب نفسه في البقاء مع الريدز، والاستمرار في أوروبا من أجل مواصلة تحقيق الأرقام القياسية والأمجاد.



النجم الدولي المصري محمد صلاح توج بالحذاء الذهبي ثلاث مرات في مسيرته الكروية بالدوري الإنجليزي، بالإضافة لحصوله على مركز الوصافة مرة بفارق هدف عن هاري كين نجم توتنهام السابق حينها، وجائزة أكثر من صنع أهدافا بالبريميرليج في موسم 2022-2022.



توج محمد صلاح مع ليفربول بجميع البطولات الممكنة من الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والرابطة، والدرع الخيرية، ودوري الأبطال، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.



كما أن "مو" حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في عام 2018 وفي العام نفسه حصد المركز الثالث في ترتيب جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعام 2021 أيضًا، بالإضافة للموسم الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين، واتحاد الكتاب ، و اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين وجميع الراوبط في إنجلترا ماعدا رابطة الدوري الإنجليزي التي منحت لـ كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الجائزة.



حلم الكرة الذهبية:



يحلم محمد صلاح بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، وهو ما أكده أسطورة الكرة المصرية أبوتريكة، الذي على تواصل مع النجم الدولي المصري، مضيفا أن حلمه حصد الجائزة.

وكان أفضل مركز حصل عليه محمد صلاح في الكرة الذهبية هو المركز الخامس في نسختي 2019، 2022.



وعليه مازال يحلم محمد صلاح في التتويج بالكرة الذهبية، بعدما لم يتوج بها من قبل أو حصد جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في نسختي 2018، و2021.

أرقام يسعى صلاح لتحطيمها

كما أن صلاح مازالت لديه أرقام قياسية يسعى لتحقيقها على رأسها تخطي رقم الأسطورة أيان راش الهداف التاريخي لليفربول برصيد 364 هدفًا ، ويحتل صلاح المركز الخامس برصيد 187 هدفا، ويحتاج مو إلى 177 هدفا للوصول إلى رقم راش التاريخي.

بالإضافة إلى أن “مو” صلاح يسعى للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، والدوريات الخمس الكبار، كما يرغب في تحقيق بطولة أوروبية جديدة وحصد لقب الهداف في بطولة قارية.

كما أن صلاح يتساوى مع الإيفواري ديديه دروجبا في أكثر اللاعبين الأفارقه تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفًا لكل منهما.

