أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب (فيديو)

ظهر علي بونجو أونديما، رئيس الجابون، في فيديو من مكان إقامته الجبرية في أول ظهور له منذ الانقلاب.

ووجه رسالة للأصدقاء كافة في كل أنحاء العالم من خلال الفيديو، وأخبرهم بأن يتظاهروا بقوة ضد من اعتقلوه.

أضاف أنه تحت الإقامة الجبرية ولا يعلم مكان نجله وزوجته، مشيرًا إلى أنه لا يدري ماذا سيحدث مستقبلًا قائلًا: "أدعوكم لإحداث ضجة حقيقية".

تفاصيل انقلاب الجابون:

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في الجابون عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، اعتقال نجل الرئيس علي بونجو، حسبما أفادت شبكة العربية وأعلن العسكريون أن الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

كانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة؛ بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

قال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان على قناة "جابون 24": "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

أعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

اعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

إدانات دولية لانقلاب الجابون:

دانت دول عدة الانقلاب كان من أبرزها فرنسا، إذ قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء: “إن بلاده تدين التطورات الأخيرة التي تشهدها الجابون بعد إعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون استيلائها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة”.

أضاف فيران في مؤتمر صحفي، إن فرنسا "تدين الانقلاب العسكري الجاري" في الجابون، وتأمل "احترام نتائج الانتخابات".

أوصت سفارة فرنسا في ليبرفيل عاصمة الجابون، المواطنين الفرنسيين بالبقاء في منازلهم بسبب الأحداث الجارية، بعد إعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش في البلاد استيلائها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.