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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الروسي يوجه بزيادة إنتاج وسائل الكشف المستخدمة في العملية العسكرية

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء، بزيادة إنتاج وسائل الكشف الرادارية المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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وذكرت الدفاع الروسية  حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية  أن وزير الدفاع الروسي طرح على شركات الدفاع مهمة لزيادة إنتاج وإصلاح وسائل الكشف الرادارية التي تستخدمها القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة.

 

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف - في وقت سابق - أن روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة.

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