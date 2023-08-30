ممثل المفوضية للأمم المتحدة: الشراكة مع مصر فخر لنا

عبرت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن سعادته وفخرها بالشراكة مع مصر مؤكدة نحن نتطلع لمزيد من التعاون فيما يخص اللاجئين فى مصر، مؤكدة أن مصر بابها مفتوح دائما للجميع.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتورة حنان حمدان؛ ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، و نوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، و ياسمين فخري؛ مسئول الحماية بالمفوضية.

وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، أن مصر لها تجربة كبيرة مع اللاجئين حيث يتم دمجهم في المجتمع المصري كي يتعايشوا وينخرطوا به، ومثال على ذلك اللاجئين السوريين الذين ازدهروا في مصر من خلال التجارة والمشروعات الخاصة بهم، وكذلك الأفارقة.

قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ولفت زايد إلى أنه يرغب في تنظيم مؤتمر عن اللاجئين لتسليط الضوء على مشكلاتهم والجهود التي تقدمها الأمم المتحدة لهم. وأضاف: "نحن في مكتبة الإسكندرية ننحاز للإنسانية والحوار والتعددية وكل الآراء المتفتحة"..

وقال نوفل تونسي مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، إنه يرغب في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في المستقبل لإقامة فعاليات تضم أنشطة للأطفال اللاجئين وتعريفهم بمكتبة الإسكندرية وعلى ما تقدمه من ثراء معرفي كبير.

وشهدت الزيارة نقاشات حول أنشطة المفوضية في الإسكندرية والخدمات التي تقدمها للاجئين وأوجه التعاون مع مكتبة الإسكندرية.