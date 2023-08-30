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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علام يكشف عن مفاجأة حول مستحقات الأندية

جمال علام رئيس اتحاد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة

تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن مستحقات أندية الدوري الممتاز لصالح الاتحاد. 

وقال علام عبر تصريحات تليفزيونية ردًّا علي مجاملة نادي الزمالك: كل الأندية سواسيه وسيتم تقسيط أي مستحقات لجميع الأندية أسوة بالزمالك.

أضاف: محتاجين ننهي الموسم في أقرب وقت ومتعشمين في رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في تحقيق ذلك وهذا الهدف الرئيسي بسبب الارتباطات الكثيرة

وقال: "لن ننطرق للتحكيم في الفترة الماضية وهناك حاليا رئيس لجنة وجارٍ تشكيل لجنة جديدة و سيكون مسئولًا عن كل شيء.

أكمل: أعددنا التزامات ومباريات ودية للمنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول استعدادًا لكأس إفريقيا وأولمبياد باريس 2024.