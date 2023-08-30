علام يكشف عن مفاجأة حول مستحقات الأندية

تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن مستحقات أندية الدوري الممتاز لصالح الاتحاد.

وقال علام عبر تصريحات تليفزيونية ردًّا علي مجاملة نادي الزمالك: كل الأندية سواسيه وسيتم تقسيط أي مستحقات لجميع الأندية أسوة بالزمالك.

أضاف: محتاجين ننهي الموسم في أقرب وقت ومتعشمين في رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في تحقيق ذلك وهذا الهدف الرئيسي بسبب الارتباطات الكثيرة

وقال: "لن ننطرق للتحكيم في الفترة الماضية وهناك حاليا رئيس لجنة وجارٍ تشكيل لجنة جديدة و سيكون مسئولًا عن كل شيء.

أكمل: أعددنا التزامات ومباريات ودية للمنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول استعدادًا لكأس إفريقيا وأولمبياد باريس 2024.