علام يكشف عن مفاجأة حول مستحقات الأندية
تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن مستحقات أندية الدوري الممتاز لصالح الاتحاد.
وقال علام عبر تصريحات تليفزيونية ردًّا علي مجاملة نادي الزمالك: كل الأندية سواسيه وسيتم تقسيط أي مستحقات لجميع الأندية أسوة بالزمالك.
أضاف: محتاجين ننهي الموسم في أقرب وقت ومتعشمين في رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في تحقيق ذلك وهذا الهدف الرئيسي بسبب الارتباطات الكثيرة
وقال: "لن ننطرق للتحكيم في الفترة الماضية وهناك حاليا رئيس لجنة وجارٍ تشكيل لجنة جديدة و سيكون مسئولًا عن كل شيء.
أكمل: أعددنا التزامات ومباريات ودية للمنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول استعدادًا لكأس إفريقيا وأولمبياد باريس 2024.