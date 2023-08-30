اتحاد جدة يبحث عن بديل حجازي في ليفربول

يسعى نادي اتحاد جدة لضم مدافع أوروبي جديد من أجل تعزيز صفوفه في خط الدفاع في الميركاتو الصيفي الحالي.



أشارت التقارير الصحفية الفرنسية، أن اتحاد جدة استفسر عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الميركاتو.



وتابعت التقارير أن اتحاد جدة تحرك من أجل التعاقد مع جان كلير توديبو مدافع فريق نيس، لكن رفض اللاعب العرض المقدم له من السعودية.



ويملك جان توديبو عقدا مع نيس يمتد حتى يونيو عام 2027.



أضافت التقارير الصحفية أن توديبو رفض عرض الاتحاد، ما جعل النادي السعودي للتحرك من أجل التعاقد مع كوناتي الذي يملك عقدا مع ليفربول حتى صيف 2026.



وواصلت أن اتجاد جدة استغل كريم بنزيما من أجل معرفة رأيه إبراهيما كوناتي بشأن اللعب مع العميد في الموسم الحالي.



وتابعت أن كوناتي يصب تركيزه الحالي في مسيرته مع ليفربول بالإضافة للعب مع منتخب فرنسا في أمم أوروبا 2024، وسعيد مع فريقه الريدز.



وكما يضع اتحاد جدة جو جوميز ضمن أولوياته في حال فشل في التعاقد مع كوناتي.

