الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يبحث عن بديل حجازي في ليفربول

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يسعى نادي اتحاد جدة لضم مدافع أوروبي جديد من أجل تعزيز صفوفه في خط الدفاع في الميركاتو الصيفي الحالي.

أشارت التقارير الصحفية الفرنسية، أن اتحاد جدة استفسر عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الميركاتو.

وتابعت التقارير أن اتحاد جدة تحرك من أجل التعاقد مع جان كلير توديبو مدافع فريق نيس، لكن رفض اللاعب العرض المقدم له من السعودية.

ويملك جان توديبو عقدا مع نيس يمتد حتى يونيو عام 2027.

أضافت التقارير الصحفية أن توديبو رفض عرض الاتحاد، ما جعل النادي السعودي للتحرك من أجل التعاقد مع كوناتي الذي يملك عقدا مع ليفربول حتى صيف 2026.

وواصلت أن اتجاد جدة استغل كريم بنزيما من أجل معرفة رأيه إبراهيما كوناتي بشأن اللعب مع العميد في الموسم الحالي.

وتابعت أن كوناتي يصب تركيزه الحالي في مسيرته مع ليفربول بالإضافة للعب مع منتخب فرنسا في أمم أوروبا 2024، وسعيد مع فريقه الريدز.

وكما يضع اتحاد جدة جو جوميز ضمن أولوياته في حال فشل في التعاقد مع كوناتي.
 

مواد متعلقة

تحرك جديد من اتحاد جدة لإنهاء صفقة محمد صلاح

اتحاد جدة يتمسك بالأمل الأخير في ضم محمد صلاح