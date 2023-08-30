زمالك 2003 و2005 يفوزان على الإسماعيلي وديًا

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمد حسن المدير الفني، الفوز وديًا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

أحرز هدف الزمالك محمد صلاح .

في السياق ذاته، تغلب فريق ٢٠٠٥ بقيادة محمد عبدالله المدير الفني، على الإسماعيلي وديا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

أحرز أهداف الزمالك أنس وائل، كريم حامد، علي عبدالمجيد، أيمن أمير عبدالعزيز.

وحرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين، وأحمد حسام ميدو وجمال حمزة و حازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين، على حضور المواجهات الودية لفرق ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

من جانبه أكد إسماعيل يوسف أن المعسكر المغلق لفرق ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥، يسير بشكل مميز، حيث تم توفير كل سبل الراحة والهدوء للفرق حتى تكون على أتم جاهزية للموسم الجديد.