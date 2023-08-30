ميقاتي يلتقي بالمستشار الأمريكي لشئون أمن الطاقة العالمي

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالمستشار الأمريكي لشئون أمن الطاقة العالمي والوسيط في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين، الذي بدأ زيارة للبنان اليوم.

شارك في اللقاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر ومنسّق الحكومة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" العميد منير شحادة.

وفي سياق متصل بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ملف مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، وذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وقال «حمية»، عقب اللقاء إنه طلب أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء البند المتعلق بمصلحة الملاحة الجوية وتعيين الأشخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لتوفير العدد المناسب للمطار ولمصلحة الملاحة الجوية.

وأضاف أنه عرض على ميقاتي إجراء دورات تدريب عبر منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، للموظفين الجدد أو الموظفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقا لدورات تدريبية.

وأوضح أنه طرح أيضا مشروعات تنظيف مجاري مياه الامطار، مطالبا بأن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند يتعلق بصيانة الطرق..