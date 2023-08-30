إجراء 7135 عملية عيون وتسليم 4020 نظارة طبية لغير القادرين بسوهاج

أجرت جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بقيادة رأفت السمان، وفي اطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الكشف الطبي على 49 ألف مريضا، وإجراء (7,135) عملية جراحية، تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وتسليم (4,020) نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان وذلك علي مدار الاعوام السابقة.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للدولة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في دعم غير القادرين بقري ونجوع ومراكز محافظة سوهاج، موضحاً أن ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة سوهاج بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.



وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة، مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.



يذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن باجراء عدد 215 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 130,000 نظارة طبية لغير القادرين .