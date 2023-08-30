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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بالمتهمين بخطف مالك شركة سياحية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالجيزة، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

 

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قالت الداخلية، في بيان: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه بتعرض شقيق الأول وزوج الثانية للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين والتعدى عليه بالضرب واصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكى ولاذوا بالهرب».

 

وأضافت: «بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة».

 

وتابعت: «وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية.. فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على 3 إيصالات أمانة وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

 

 

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