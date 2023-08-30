وفد هيئة فولبرايت يستعرض منح الدراسة بالولايات المتحدة بجامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم منظومة البحث العلمي، وتنمية مهارات، وقدرات الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وتبادل الثقافات، والخبرات بين الجانبين، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، عبد العليم رفعت مندوب وزارة التعليم العالي، بتول خالد منسق برامج بالهيئة.



وأكد النعماني، على حرص الجامعة على فتح آفاق تعاون متعددة، مع كافة الهيئات والمؤسسات؛ بما يسهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية، وتنمية قدرات الباحثين، والكوادر الجامعية وإعداد القادة، مضيفاً أن المنح تشمل برنامج الدراسات العليا لطلبة الماجستير، برنامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، برنامج إجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه بالجامعات،، بالإضافة إلى برنامج إعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية.



وأضافت ماجي نصيف، أن الهيئة تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل مادياً وتقنياً. لافتة الي ان الهيئة على استعداد تام لتمويل تدريب الطلاب في المجلات الجديدة والمستحدثة في احتياجات سوق العمل، علاوةً على توفير برامج للدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه في المجالات الأكاديمية والمهنية.



وجدير بالذكر انه أعقب هذا اللقاء، انعقاد ندوة تعريفية بالبرامج و المنح المقدمة من هيئة "فولبرايت"، بحضور رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات والطلاب من مختلف كليات الجامعة، حيث تم خلالها التعريف ببرامج الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومواعيد التقديم لكل برنامج، وشروطه، ومعايير التقييم وغيرها.