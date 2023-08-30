تركيب ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقرى العدوة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المنيا، عن تركيب ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى مباني المشروعات المنفذة بقرية صفانية ، وذلك لتحقيق التكامل بين أهداف المبادرة الرئاسية، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية، من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والتزاماً بالإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وتوصيل المرافق اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، تابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فوق أسطح مباني مشروعات "حياة كريمة" بقرية صفانية ، حيث شملت الأعمال، ( مجمع خدمات صفانية - مجمع زراعي صفانية - مدرسة صفانية الابتدائية)، لافتاً إلى أن الأعمال تتم وفقاً للمعايير الفنية والضوابط المتبعة مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة.

وفى سياق متصل، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية جريس لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، مؤكداً، تسخير كافة الإمكانات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال ، والإلتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ، ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات ، وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة ، والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وأضاف رئيس المركز، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية ، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية ، والتي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين ، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع المستوى الإجتماعي والإقتصادي في تلك القرى.