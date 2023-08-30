محافظ الدقهلية يفتتح معرض "أهلا مدارس"

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإفتتاح معرض أهلا مدارس، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمقام داخل مدرسة الشهيد محمد مصطفي الجوهري بالجلاء لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة، والذي يستمر حتي نهاية شهر سبتمبر .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيمن عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد مختار، المعرض والمنتجات المعروضه للاطمئنان علي جودتها وعلي الاسعار المعروضه، واستمع إلى شرح مفصل من العارضين حول جودة المنتجات ونسب التخفيض ، وتفقد قسم المنتجات اليدوية لمديرية التربية والتعليم ووجه بالمشاركة في معارض أيادي مصر وتسويق هذه المنتجات علي المنصة الرسمية لمبادرة ايادي مصر .

وقال المحافظ، يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30 % الي 40 % بالمعرض وصرف مستلزمات المدارس بالمجان للأسر الأولي بالرعاية ( الأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة) .

وأشار إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي بالمجان علي الطلاب تخصص العيون وصرف النظارات بأسعار مخفضه داخل المعرض ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لطلاب المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد 2023/2024 .

وثمن دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى تجهيز معرض أهلا مدارس وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، قائلًا:" أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتوفير كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين".