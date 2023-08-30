سكرتير بنى سويف يترأس لجنة طلاء واجهات العمارات والمباني السكنية

ترأس اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اجتماع اللجنة المُشكلة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة بالحفاظ على الشكل الحضاري للمباني بشأن طلاء واجهات العمارات وذلك بحضور محمد رمضان مقرر اللجنة ونواب رؤساء المدن ومديري إدارات الإدارة الهندسية التفتيش والمتابعة بالوحدات المحلية وباقي أعضاء اللجنة.

استعرض السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي في هذا الشأن من خلال التقرير الذي تم عرضه بإجمالي الواجهات التي تم دهانها وطلاؤها خلال أغسطس الجاري بواقع 20 باهناسيا ، و11 بمدينة بني سويف و4 بالفشن ، و10 في ببا ، و2 في سمسطا.

كما ناقش السكرتير العام المساعد بعض المعوقات التي تواجه عمل اللجنة، ومقترحات سبل تذليلها، لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المكلفة بها وفق برنامج زمني محدد مع التأكيد على أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للمساعدة والمشاركة في دهان الواجهات المباني السكنية.

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