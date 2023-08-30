محافظ أسيوط: "رفع وإزالة الإشغالات والحواجز بحي شرق"

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين كـ(شرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية).

لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور مشيرًا إلى العمل على إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالطرق الممكنة كافة.

أوضح عبداللطيف فضالي رئيس حي شرق إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، إذْ استهدفت تلك الحملات شوارع (عمر بن عبدالعزيز، النميس، والجلاء، والمأمون، وعثمان بن عفان، وشارع رقم 1 تقسيم الخياط، وخالد بن الوليد، وتقسيم البترول، والعادلي، ...) بمنطقتي فريال والوليدية.

مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق مع التأكيد على عدم وضع أي إشغالات بالشارع مرة أخرى وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام وبمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس حى شرق ومسئولي الإشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي.