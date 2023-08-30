توقيع الكشف الطبي على 1944 مواطنًا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا لحوالي 1944 مواطنًا، خلال أعمال القافلة الطبية والعلاجية، بقرية البهنسا إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة.

وذلك على مدار اليومين الماضيين 28 و29 أغسطس الجاري، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (حياة كريمة)، للوصول إلى أهالي المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية، شملت 8 عيادات متنقلة، إذْ قدمت الخدمات الصحية والعلاجية كافة مجانًا، بواقع 284 حالة ما بين جراحة، 442أطفال، 269باطنة، و93 نساء، 127 أسنان، 250 رمد، 167 أنف وأذن، 248 جلدية، 64 تنظيم أسرة.

إلى جانب إجراء 102 تحليلًا مختلفًا، و 6 حالات أشعة سينية، و 85 كشفًا مبكرًا للضغط والسكر، و7 حالات خلع أسنان، وتحويل 9 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 135 مترددًا.