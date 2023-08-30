الجيش العراقي: استهداف مفرزة داعشية ووفاة 3 إرهابيين في صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 إرهابيين في ضربة جوية استهدفت مفرزة داعشية في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأفادت القيادة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم (الأربعاء) ـ بأنه "من خلال المتابعة المستمرة في ملاحقة مفارز تنظيم داعش والقضاء على كافة أشكال الإرهاب في البلاد، تمكنت قوة أمنية مشتركة، بإسناد من القوات الجوية، من توجيه ضربة ناجحة لأحد أوكار التنظيم أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين".

وأشار البيان إلى أن الضربة الجوية أسفرت أيضا عن تدمير أربع مضافات "أوكار" وأنفاق وكهوف كان يستخدمها التنظيم المنهزم في هذه المنطقة ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة.

وكانت قيادة عمليات سامراء قد أعلنت أول أمس (الإثنين) مقتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة القادرية بمحافظة صلاح الدين الواقعة في وسط العراق.