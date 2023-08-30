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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تدين الإطاحة بالرئيس الجابوني

المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران

 

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الاربعاء إن بلاده تدين التطورات الأخيرة التي تشهدها الجابون بعد اعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش في الجابون استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة. 

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وأضاف فيران في مؤتمر صحفي، إن فرنسا "تدين الانقلاب العسكري الجاري" في الجابون، وتأمل "احترام نتائج الانتخابات".

وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الجابون بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي أعلنت فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات. 

وظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "جابون 24" من القصر الرئاسي. وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الجابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الجابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم.

كما تقرر وضع رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، حسبما أعلن العسكريون منذ قليل.

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