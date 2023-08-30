مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة بطريق الشيخ الشاذلى

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي جنوب محافظة البحر الأحمر

وكان مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريقة الشيخ الشاذلى جنوب محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لتلقى الإسعافات الأولية وإيداع الجثة مشرحة المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.