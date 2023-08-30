ضياء السيد: ليس هناك خوف على اللاعبين المصريين

أكد ضياء السيد أن لاعب كرة القدم يلعب 60 مباراة في الموسم كأقصى عدد من المباريات في جميع البطولات، لذلك اللاعبين المصريين ليس هناك من يخاف عليهم من ضغط المباريات في كل موسم.

وأوضح أن أزمة اتحاد الكرة والأهلي جاء بسبب ضغط المواسم التي تعرضت له الكرة المصرية خلال المواسم الماضية.

وشدد على أن قرار الأهلي بعدم خوض البطولة العربية كان موفقًا للغاية، بعد المسابقات التي شارك بها الفريق.

تصريحات ضياء السيد

علق ضياء السيد على الأزمة المثارة حاليًا بين اتحاد الكرة والأهلي، حيث قال: "أي لاعب في العالم أقصى عدد من المباريات يلعبها هي 60 لقاء، هناك حالة من البرود حول ردود الفعل على ما يحدث بشأن هذه الأزمات".

وتابع: "ليس هناك من يخاف على اللاعبين أو المسابقات المحلية أو المنافسات القارية والدولية، ولم يخرج أي مسئول لتوضيح الأمور".

وأضاف: "ليس هناك تحديد لمواعيد البطولات، وحتى البطولات المستحدثة لا أحد يعرف تفاصيل عنها، نريد تحمل المسئولية من جانب اتحاد الكرة والرابطة".

وأردف: "ضغط الموسم المقبل سيؤثر على جاهزية المنتخب قبل أمم إفريقيا، هناك غياب واضح للشفافية وهي من مساوئ المنظومة الرياضية في مصر".

وأكمل: "الأهلي عندما قرر عدم المشاركة في البطولة العربية كان قراره سليمًا بنسبة 100%، لأن الفريق كان سيحدث له أزمة كبيرة لو تلاحمت المواسم".

وتابع: "قرار الإدارة بعدم التواجد عربيًا كان رائعًا، ويجب أن ينسحب الأهلي من أي بطولة غير رسمية".

الجدير بالذكر أن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بضرورة عدم انضمام لاعبيه الدوليين لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراة إثيوبيا المقبلة، من أجل خوض بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.