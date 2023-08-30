الاعلامى محمد فودة يشيد بالدكتور أيمن عاشور ويؤكد: نموذج للوزير الناجح دون صخب أو ضجيج

استطاع أن يحقق خلال فترة قصيرة الكثير من النجاحات فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى

قام بتطوير نظام التنسيق الإلكترونى وأنشأ قاعدة بيانات متطورة للجامعات المصرية

الوزير حريص على تأهيل شباب الجامعات بشكل يليق بـ"الجمهورية الجديدة"

أشاد الكاتب والاعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن الوزير يحقق طفرات غير مسبوقة فى مجال التعليم العالى، قائلا :"الوزير أثبت قدرته الفائقة فى ملف التنسيق الجامعى وإدارة هذا الملف الشائك ببراعة وإتقان، فهو ودون مبالغة يعد نموذجاً للوزير الناجح دون صخب أو ضجيج، فهو يثبت يومًا بعد آخر أنه رجل دولة من طراز فريد، فالعمل الجاد هو طريقه الوحيد لتحقيق هدفه، ولذلك يصل لهدفه دائمًا، لا يعرف إلا النجاح فى كل خطواته، وزير نشط يعرف جيدًا متى وأين يضع قدميه حينما يخطو بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف الأسمى الذى تنشده الدولة، لذلك استطاع وخلال فترة قصيرة أن يحقق الكثير من النجاحات فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى"، كما أنه حريص على تأهيل شباب الجامعات بشكل يليق بـ"الجمهورية الجديدة".

وأضاف الاعلامى محمد فودة خلال صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن أهم وأبرز ما يميز الدكتور أيمن عاشور أنه لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، فما أن تتخذ القيادة السياسية قرارًا بتنفيذ مشروع معين يتعلق بوزارة التعليم العالى حتى نجده، وعلى الفور، قد حول هذا القرار أو ذاك إلى واقع ملموس، وعلى الرغم من كثرة إنجازاته فإن ملف التنسيق يعد الآن من أبرز إنجازاته وهو ما انعكس على أرض الواقع فى قيامه بتطوير نظام التنسيق الإلكترونى، والذى سهل على الطلاب عملية التقديم للجامعات ومتابعة نتائج التنسيق، كما أشرف على إنشاء قاعدة بيانات للجامعات المصرية، والتى ساعدت الطلاب فى اختيار الكلية التى تناسب قدراتهم ورغباتهم.

وأكد الاعلامى محمد فودة أن الدكتور أيمن عاشور قام بزيادة عدد الجامعات الحكومية، وإنشاء العديد من الجامعات الأهلية، مما أتاح للطلاب المزيد من الخيارات للالتحاق بالجامعة كل حسب درجاته التى حصل عليها فى الشهادة الثانوية العامة، كما سعى أيضاً إلى تحسين جودة التعليم الجامعى، من خلال إنشاء العديد من البرامج الجديدة وتطوير المناهج الدراسية، ونتيجة جهوده فى هذا المجال يمكننا القول إن ملف التنسيق الجامعى قد شهد بالفعل العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة حيث أصبح النظام بالفعل وبشكل لافت للنظر ، كما تحسنت جودة التعليم الجامعى، مما ساعد الطلاب على الحصول على تعليم أفضل. لعب أيمن عاشور دورًا رئيسيًا فى تحقيق نقلة نوعية فى التعليم العالى ومجال البحث العلمى فى مصر. فى عام 2023، أطلق عاشور برنامجًا لإنشاء 15 جامعة تكنولوجية جديدة فى مصر. هذه الجامعات مصممة لتدريب المهندسين والعلميين والتكنولوجيين الذين يحتاجهم الاقتصاد المصرى الحديث. والحق يقال فإن الدكتور أيمن عاشور يعد أحد أهم وأبرز الشخصيات المصرية فى مجال التعليم العالى، وهو ما يمكن أن نلمسه فى سعيه الدءوب من أجل تنفيذ رؤية القيادة السياسية التى تستهدف فى المقام الأول جعل مصر دولة رائدة فى مجال التعليم والبحث العلمى، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التى أطلقتها الوزارة فى السنوات الأخيرة.



وأشار "فودة" إلى أن من أهم وأبرز هذه المبادرات، إنشاء جامعات ذكية وجامعات ذكية خضراء، وتطوير منظومة التقييم والاعتماد، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم والبحث العلمى. كما تسعى الوزارة إلى زيادة تمويل البحث العلمى، ودعم المشروعات البحثية ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث يؤمن الدكتور أيمن عاشور بأن التعليم والبحث العلمى هما ركيزتان أساسيتان للتنمية المستدامة، وأنهما من أهم الوسائل التى تمكن مصر من تحقيق أهدافها فى المستقبل، وعلى صعيد آخر وفى نفس السياق بالتفكير من أجل النهوض بمستوى التعليم فى مصر عمل الدكتور أيمن عاشور على زيادة التمويل للبحث العلمى.ففى عام 2023، خصص 10 مليارات جنيه مصرى للبحث العلمى، وهى زيادة قدرها 50% عن العام السابق. هذا التمويل سيساعد على دعم البحث العلمى فى مصر .



وشدد فودة على أن الدكتور أيمن عاشور من الشخصيات المؤثرة فى مجال البحث العلمى فى مصر حيث ساهم فى تطوير البحث العلمى فى مصر من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للبحث العلمى، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث، مما يدفعنى للقول بأن جهود الدكتور أيمن عاشور ستساعد وبكل تأكيد على تطوير قدرات مصر العلمية والتكنولوجية.