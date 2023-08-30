وزارة الرياضة توافق على اشهار "سيتي كلوب" الشروق

أبدى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة موافقته على اشهار نادي سيتى كلوب الشروق مكتسبًا بذلك حقوق الأندية المشهرة وفق قانون الرياضة وفي مقدمتها حقوق نحو ١١ ألف رياضي ورياضية بتسجيلهم رسميًا في الاتحادات الرياضية والمشاركة رسميًا في مسابقاتها.

من جهته أكد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة اندية سيتي كلوب على أهمية هذه الخطوة التي أقرها مجلس إدارة المجموعة قبل أشهر قليلة التي تفتح آفاقًا أوسع أمام أبنائنا الرياضيين في فروع سيتي كلوب الذي تتزايد أعدادهم يومًا بعد يوم في إطار هدف المجموعة بالتوسع في اكتشاف الموهوبين في جميع الألعاب وتنميتها للمساهمة بها في قاعدة جديدة للرياضة المصرية.

وبهذه المناسبة توجه الدكتور مصطفى عزام بالشكر لوزارة الشباب والرياضة والتهنئة لجيل بكره من ابناء النادى بهذا التأسيس لمستقبل واعد لاجيال من اللاعبين سوف ترتدى شعارات سيتى فى المحافل الرياضية المحلية والدولية.