حبس عصابة الاتجار في المخدرات بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر إجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مداهمة أحد البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة، إذْ ضبطوا بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت مباحث القليوبية، من مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة، أسفرت عن ضبط 6 عناصر إجرامية، بحوزتهم 16 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.