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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يصيب فلسطينيًا بالرصاص بدعوى محاولته القيام بعملية دهس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، أصابت اليوم الأربعاء، مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص بدعوى محاولته القيام بعملية "دهس" فى محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وأضافت المصادر الأمنية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت عددًا من الأعيرة النارية صوب سيارة المواطن الفلسطيني، بالقرب من مُستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل؛ ما أدى إلى إصابة المواطن الذي لم تعرف هويته بعد، بشكل مباشر. 

 

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حالة المُصاب الفلسطيني خطيرة، وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة المذكورة منطقة عسكرية مُغلقة، وعززت من وجودها العسكري في محيط المكان.

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