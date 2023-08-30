ضياء السيد يهاجم فيتوريا بعد أزمة الأهلي والجبلاية: "منحاز لـ الزمالك"

شن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، هجومًا شديدًا على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، بعد أزمة الأهلي واتحاد الكرة الأخيرة.

وكان الأهلي قد اعترض على استدعاء لاعبيه الدوليين للمشاركة في مباراة إثيوبيا، والمقرر لها الثامن من الشهر المقبل.

وأكد السيد في تصريحات تلفزيونية، أن فيتوريا يعد سببًا رئيسيًا في أزمة اتحاد الكرة مع الأهلي، فالبرتغالي قد فعل العكس مع الزمالك وقام بإراحة لاعب الفارس الأبيض في وقت سابق.

ضياء السيد: فيتوريا وراء أزمة اتحاد الكرة والأهلي

تحدث ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "البرتغالي يعد السبب الرئيسي في الأزمة من البداية بعدما سمح للاعبي الزمالك في وقت سابق بمغادرة معسكر المنتخب الوطني".

وتابع: "خلال الفترة الحالية يرفض فيتوريا نفس الأمر بالنسبة للأهلي، يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل، أنا مؤيد لجميع قراراته لأن المنتخب أولاً، لكن المدرب البرتغالي وراء الأزمة حاليًا".

وأضاف: "لقد كنت مدربًا لمنتخب مصر، وسبق أن حدث ذلك معنا، ورفضنا التفريط في أي لاعب لصالح أي نادٍ، والنادي الأهلي سبق وترك لاعبيه للمنتخب الأولمبي مع شوقي غريب".

وأتم ضياء السيد تصريحاته: "يجب تعديل نظام الدوري في الموسم القادم، لكن سيكون هناك ضغوط من الأندية بسبب الجوانب التسويقية، لا بد أن يكون هناك تضحية، ويجب أن يخرج المسؤولون من رابطة الأندية واتحاد كرة القدم لتوضيح كافة الأمور".