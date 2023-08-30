بالم هيلز تكشف حقيقة أزمة أرضها بالساحل الشمالي

قالت شركة بالم هيلز للتعميرأنه لا يوجد وضع يد على أي أراضٍ للشركة في الساحل الشمالي.

أضافت الشركة في بيان رداً على استفسارات البورصة حول ما تردد أن الإسكان تُلزم بالم هيلز بتحمل تعويضات واضعي اليد بجزء في مشروعها بالساحل الشمالي"، أن المنطقة المخصصة للشركة بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح في حوذة الشركة منذ بداية المشروع.

وأكدت أنه لا يوحد أي التزام مادي على الشركة كما هو يتداول.

يشار إلى أن بالم هيلز للتعمير، حققت صافي ربح بلغ 638.82 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 561.79 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.