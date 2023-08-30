إيطاليا تدعو رعاياها في الجابون إلى توخي الحذر بعد إعلان الانقلاب العسكري

دعت وزارة الخارجية الإيطالية المواطنين الإيطاليين في الجابون إلى توخي الحذر بعد أن أعلن ضباط الجيش الجابوني انقلابا في أعقاب إعلان الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الخارجية الإيطالية في منشور لها عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم /الأربعاء/ - أنها تتابع تطورات الأوضاع في الجابون، مؤكدة استمرار عمل السفارة الإيطالية في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وحثت إيطاليا رعايا على توخي الحذر والتواصل مع وحدة الأزمات بوزارة الخارجية الإيطالية في أي حالة طارئة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عسكريون في الجابون، في وقت سابق اليوم، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.