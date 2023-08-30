استراحة مستشفى ابو الريش تستقبل زوارها بعد انتهاء اعمال تجهيزها

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على مدار الساعة مستجدات أعمال تجهيز ساحة الإنتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش وذويهم بنطاق حي السيدة زينب والتي بدأت في استقبال المواطنين .

ووجهت نائب محافظ القاهرة، ببذل الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم وبالتنسيق جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة لرفع كل المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش والتي تبلغ مساحتها ٢٢٠ متر تقريبا بشارع المريس وتم تخصيصها لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، لتوفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار

ولفتت نائب المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش، كما تم تركيب عدد ٥ كشافات وأعمدة للإنارة وتركيب تاندات ومظلات لتغطية الاستراحة للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة، كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار وغيرها من العوامل لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، كما تم تزويد الاستراحة بعدد ٣٢ من المقاعد الخشبية لتصبح جاهزة لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة استمرار أعمال التجهيز للانتهاء من الاستراحة على وجه السرعة لاستقبال المواطنين مع المتابعة المستمرة لتزويدها بكل سبل الراحة وتحقيق عنصر الاستدامة مع التطهير الكامل لها بصورة دائمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر مع الأجهزة التنفيذية والمعنية وتكثيف أعمال النظافة بداخلها ومحيطها.

وأضافت نائب المحافظ، بأنه سيتم إضافة عدد من احواض الزراعة لاضافة اللمسات الجمالية وتحسين المظهر الحضاري لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين مع استمرار التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لها .

وكانت الساحة التي تم تخصيصها لاستقبال مرتادي مستشفى ابو الريش قد بدأت في استقبال المواطنين حيث تمت الاشادة بمستوى التجهيزات والتي تساهم بشكل فعال في راحة المواطنين بشكل حضاري ومنع التكدس امام المستشفى .