محافظ قنا يُطلق إشارة التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات بـ"السمطا"

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن تم التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية، و مجمع الخدمات الحكومية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وافتتح المحافظ، مجمع الخدمات الحكومية تجريبيا ، و المقام على مساحة ٤٠٠ م ، ويتكون من ٣ طوابق ، يشمل الطابق الأول ( مركز تكنولوجى ) ، و الطابق الثاني ( مكتب سجل مدنى ، مكتب شهر عقارى ، مكتب بريد ، مكتب تموين ) بينما يضم الطابق الثالث ( مجلس محلى ، وحدة محلية ، وحدة تضامن اجتماعى )

5 مجمعات بمركز دشنا …

أوضح المحافظ، أنه تم إنشاء 5 مجمعات خدمات بمركز دشنا من هذا النوع ،ضمن مبادرة حياة كريمة ومن المقرر ان تقدم خدماتها لأهالى القري المستهدفة وتوابعها ، ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وإفتتح المحافظ، اليوم الأربعاء، مجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا تجريبا ، والذى يقع على مساحة ٣٣٠ م ، وتم إنشائه طبقا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، و يتكون من طابقين ويشمل ( وحدة بيطرية علي مساحة ١٨٠م ، و جمعية زراعية علي مساحة ١٥٠م ) ، موجها مسئولى مديرية الزراعة بإستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور .

رافق المحافظ، العميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا ، وعدد من المسؤولين والنواب.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تنفيذ ١٦٨٣ مشروع بتكلفة ٤٠ مليار جنيه يجري تنفيذها في ٥ مراكز تضم ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة ، و تم الإنتهاء من تنفيذ ٨٥٦ مشروع منه حتي الآن ، و يستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف اى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا.