الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابات لاعبي الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضح تامر أبو العينين، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اَخر تطورات اللاعبين المصابين.

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وأكد أبوا العينين أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساند قوة للإدارة الطبية، كما أن لا توجد هناك ما ينقصنا، ونضم أفضل الأجهزة الطبية الحديثة.

تصريحات أبو العينين

قال رئيس الجهاز الطبي بالمارد الأحمر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، حيث قال: "الخطيب مؤيد ومساند بقوة للإدارة الطبية، فلا يوجد ما ينقصنا والذي نطلبه نجده، والفترة المقبلة سوف نضم أجهزة طبية جديدة".

بينما تطرق للحديث عن إصابة كريم فؤاد وأكرم توفيق، قال: "في الغد سنقوم بعرض الثنائي على الطبيب الذي أجرى لهما جراحة الرباط الصليبي، وبإذن الله يقول لنا أخبار جيدة ويكونا معنا في التدريبات الجماعية قريبًا".

وتابع: "السولية لديه معاناة من إصابة خفيفة في الخليفة وفي أقرب فرصة سيكون متواجدًا معنا".

وأتم أبو العينين تصريحاته: "مدافع الفريق خالد عبد الفتاح يشارك بشكل كامل ما عدا الالتحامات ومع بداية الموسم سيكون متواجدًا مع الفرق".

الجدير بالذكر أن الأهلي قام بإلغاء مباراة أمام ماورفيرك النمساوي، بعد تعرض عدد من لاعبي المارد الأحمر لإصابات عضلية خلال معسكر الفريق بالنمسا.

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