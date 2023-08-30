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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كبير مستشاري بايدن يصل بيروت لمتابعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

آموس هوكشتين
آموس هوكشتين

 

وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة اللبنانية بيروت آموس هوكشتين كبير مستشارى الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مستهل زيارة تستمر ليومين، وذلك فى أول حضور له بلبنان منذ نجاحه كموفد أمريكي خاص للوساطة بين لبنان وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في شهر أكتوبر الماضي.

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ومن المقرر أن يلتقي هوكشتين خلال زيارته برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وعدد من المسئولين اللبنانيين، كما يتباع هوكشتين أيضا اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد وصول منصة التنقيب عن النفط والغاز للمياه اللبنانية وبدء أعمال التنقيب الاستكشافية في حقل قانا المحتمل بالمياه اللبنانية.

 

وتتزامن زيارة هوكشتين إلى لبنان مع جدل واسع في لبنان حول مسودة مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى للتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ،اليونيفيل لمدة عام جديد كضامن لوقف إطلاق النار على الحدود البرية اللبنانية الإسرائيلية بين الجانبين، حيث ترفض الخارجية اللبنانية نصوصا في مشروع القرار توسع صلاحيات اليونفيل في لبنان، وتسمح لها بالتحرك في مناطق بالجنوب دون تنسيق مع الحكومة ممثلة في الجيش اللبناني، فيما تطلب أحزاب لبنانية توسيع صلاحيات اليونيفيل لضمان الأمن في الجنوب اللبناني والمساعدة على حصر السلاح في الجنوب بيد مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية.

 

 

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