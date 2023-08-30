نجيب محفوظ.. مؤلفات أثارت الجدل وكيف سطر حكايات الحارة بقلم سليم

في ذكرى وفاته

عبر سطور خط بها حياة الحارة المصرية، فجعلها تتنفس وشارك عبقها مع قرائه أجمع في رحلة دسمة بالإبداع الفكري.. فسطر الحكايات وجسد الروايات حية حاضرة بيننا حتى هذه اللحظة.. أنه نجيب محفوظ "أديب نوبل" والذي ودع دنيانا في مثل هذا اليوم لعام 2006، عن عمر يناهز 94 عامًا.

استطاع محفوظ عبر سنوات طويلة تقديم العديد من الروايات التي أثارت بعضها الجدل وكسبت جميعها الإعجاب، فخطت بآسمائها بارزة ليس بشارع الأدب المصري والعربي فحسب بل سطر بأسمه بين قامات عالمية وانتزع جائزة نوبل في واحدة من أكبر السجالات على الساحة الأدبية بين الراحل محفوظ وفارس القصة القصيرة يوسف أدريس ليحصل على استحقاق على لقب "رائد الرواية العربية".

ثلاثية نجيب محفوظ

من أشهر روايات نجيب محفوظ هى رواية "بين القصرين" عن أسرة متوسطة الحال تعيش في حي الحسين في الفترة ما قبل وأثناء ثورة 1919م، ويحكمها أب صارم يدعى السيد أحمد عبد الجواد، ويعيش معه كل من زوجته أمينة وابنه الأكبر ياسين وابنه فهمي وكمال، بالإضافة إلى ابنتيه خديجة وعائشة.

وكثاني حزأ من الرواية جائت رواية رواية "قصر الشوق" حيث تستكمل باقي رواية بين القصرين" بعد وفاة نجل السيد أحمد عبد الجواد فهمي في أحداث ثورة 1919م، وانتقال ياسين إلى بيته الذي ورثه عن أمه في قصر الشوق، ووفاة سعد زغلول في أحداث تاريخية هامة.

وتختم السلسلة برواية "السكرية" الثلاثية، وتحكي بعد انتهاء ثورة 1919م بثمانية أعوام، وهي رواية حزينة تعرض حياة عائشة بعد أن توفي ابنها وزوجها بسبب مرض التيفويد، وتتبدل حال عائشة وتصبح امرأة شاحبة اللون مدمنة للقهوة والتدخين.

أولاد حارتنا

تعتبر رواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا أحد أهم الروايات العربية في القرن الماضي، وقد أثارت الرواية ما لم تثره أي رواية عربية معاصرة أخرى من الجدل، ويرجع ذلك لما سماه المتشددين اسقاطات الرواية التي تتنافى مع أصول الدين، وتفسيرهم بأن شخصيات أولاد حارتنا يرمز بها إلى الأنبياء.

وهو الأمر الذي أدى لمحاولة اغتياله عام ١٩٩٥ وذلك بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب عن مجمل أعماله ليصبح بذلك الأديب العربي الوحيد الذي فاز بتلك الجائزة.

وبذلك أصبح كتاب أولاد حارتنا هو الأشهر لنجيب محفوظ رغم انه لا يعتبر الأفضل بين الروائع التي كتبها الأديب العظيم، وإن كان يقتبس منها الجملة الشهيرة التي يعرفها كل قارئ حتى وإن لم يقرأها، وهو أن: آفه حارتنا النسيان.