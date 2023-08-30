بعد إعلان الـ "كاف".. تفاصيل جديدة لدوري السوبر الأفريقي

يشارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ببطولة السوبر الأفريقي، بنسختها الأولى بنظامها الجديد المقرر لها الموسم الحالى بعد اعلان الاتحاد الأفريقي الـ "كاف"، عن تفاصيلها.

وينافس على لقب البطولة كلا من الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، وانيمبا النيجري وبترو أتلتيكو الانجولي ومازيمبي الكونغولي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يوم 2 سبتمبر المقبل موعدا لقرعة البطولة، في مقر الكاف بالقاهرة، في السابعة مساءً.

وتنطلق البطولة بنظام الذهاب والإياب لتبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي يتم لعبها جميعًا على مباراتين.

ستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري كرة القدم الأفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر على أن يقام ذهاب وإياب النهائي النسخة الافتتاحية يومي 5 و11 نوفمبر 2023.



يعد دوري AFL الافتتاحي بمثابة مقدمة للنسخة الكاملة والتي ستضم 24 ناديًا لكرة القدم الأعلى تصنيفًا في القارة الأفريقية وستبدأ خلال موسم كرة القدم 2024/2025.



وتقام المباراة النهائية في الفترة ما بين 5 و11 نوفمبر الجاري بنظام الذهاب والإياب.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن نسخة موسم 2024/2025 سيشارك فيها 24 فريقًا بدلًا من 8 فرق.