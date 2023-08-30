الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في الجابون سيفضي إلى مزيد من عدم الاستقرار

قال جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنّ الاتحاد سيبحث تطورات الأوضاع بالجابون، في أعقاب إعلان ضباط بالجيش الاستيلاء على السلطة، احتجاجًا على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الرئيس علي بونجو، بولاية رئاسية ثالثة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

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ما حدث بالجابون سيفضي لمزيد من عدم الاستقرار

واعتبر "بوريل" أنّ ما يحدث بغرب إفريقيا، في إشارة إلى الأحداث التي تشهدها المنطقة، بمثابة "قضية كبيرة" لأوروبا، مشيرًا إلى أن ما حدث بالجابون سيفضي لمزيد من عدم الاستقرار.

عناصر الجيش والشرطة بالجابون

وأعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة بالجابون، اليوم الأربعاء، في بيان تُلي عبر محطة "جابون 24" التلفزيونية، من مقر الرئاسة، إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الدولة وإنهاء النظام القائم.