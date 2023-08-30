جامعة الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024م، والانتهاء من أعمال الصيانة كافة التى تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر المقبل، وتوفير وسائل السلامة والأمان بالمنشآت الجامعية كافة حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الأربعاء، بضرورة الانتهاء من توزيع الكارنيهات الخاصة بتلقى الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالجامعة، والخاصة بتطبيق منظومة التأمين الطبي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، والتى تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها، إذْ تتكفل الجامعة بسداد الاشتراكات دون أي خصم إضافي من مرتبات العاملين بها.

وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذا ضم عضويات من الداخل والخارج، بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.