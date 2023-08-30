انتشرت خلال الآونة الأخيرة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية في السوق المصري، وذلك في ظل أزمة نقص الدواء التي تمر بها البلاد.

وتبذل الدولة مجهودات كبيرة من أجل التصدي لتجار الأدوية المغشوشة في الأسواق ومنع المصانع في المنازل التي تنتج الأدوية المغشوشة وكذلك منع دخول أدوية مغشوشة من خارج البلاد.

ويوجد عدد من النصائح يجب على المواطن اتباعها قبل شراء الأدوية للتأكد من سلامتها.

نصائح للمواطنين قبل شراء الأدوية

- التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

- التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة.

- تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

- عدم شراء أدوية دون وصفة طبية.

- قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة، تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

- يجب إبلاغ أي طبيب معالج بقائمة الأدوية التي تتناولها ونوع الحساسية الذي تتعرض له.

- يجب توثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.

- احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.