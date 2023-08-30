تنفيذ حملات بيطرية للتفتيش على محال الجزارة واللحوم بالإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أمس الثلاثاء، تحت إشراف وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، وإدارة المجازر، بتنفيذ حملة تفتيش؛ للمرور على محال الجزارة واللحوم والدواجن، بمركز ومدينة أبوصوير والتل الكبير.

أسفرت الحملة التي تمت بمركز ومدينة أبوصوير، عن ضبط ٢٩١ كيلو جرامًا مجزءات دواجن وهياكل، وتم تحرير ١ محضر بذلك.

كما تم ضبط ٩٥ كيلو لحمًا بقريًّا ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة التل الكبير، وتم تحرير عدد ٢ محضر بذلك.

في سياق آخر، قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بمنطقة التل الأخضر بمركز ومدينة التل الكبير.

وخلال القافلة، تم رش ٤٠٠ رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج ٢٠٠ رأس من الأغنام، ٣٥ رأسًا من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، بالإضافة لعلاج ١٣ حالة تناسليات، ١٣٥٠ حالة من الطيور المنزلية، أيضًا تم إجراء عدد ٥ عمليات جراحية.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وإيمانًا بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين والمتابعة المستمرة للتأكد من جودة المنتجات المقدمة لهم وخصوصًا اللحوم.